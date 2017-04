Bachelet llamó a Carabineros a cuidar la confianza y dijo que imputados por fraude deshonran a la institución

La Presidenta Michelle Bachelet asistió a la ceremonia por el aniversario número 90 de Carabineros, donde los llamó a cuidar la confianza que la ciudadanía pone en sus manos y repudió las irregularidades, como el millonario fraude que afecta la institución.

En su discurso advirtió que la confianza que tiene la ciudadanía en ellos "no ha sido por casualidad: esa confianza, ese cariño, han sido bien ganados. Ttambién es un llamado a la responsabilidad. Si fue posible, tras la recuperación de la democracia, reconstruir la confianza entre la institución y la ciudadanía fue gracias a que se volvió a considerar la protección y el servicio a nuestros compatriotas como prioridad".

"El juramento de servicio como el que hoy hemos visto es una promesa que no permite dobleces, y quienes intenten aprovecharse de ello, deben asumir sus responsabilidades. Los hechos que hemos conocido y que son investigados por la justicia deshonran la tradición de servicio de Carabineros y ofenden a la gran mayoría de sus camaradas a lo largo de Chile", manifestó recordando que el deber de la policía es con los chilenos.

"El Gobierno llevará adelante los ajustes necesarios y encausara la aplicación de todos los controles necesarios para no volver a tener situaciones como las conocidas. Y mientras la justicia hace su trabajo, avanzaremos junto a Carabineros para que la institución haga efectiva las responsabilidades que correspondan (...) "la confianza depositada por la ciudadanía, el cariño de nuestros compatriotas, no es gratuito. Se ha ganado y se ha cultivado a diario y no debe poner en duda porque un grupo de personas se aparta de su deber", dijo.