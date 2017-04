Angela Jeria: "Las personas que no saben qué es su vida, no tiene sentido que sigan presas"

19:10 La viuda del general Alberto Bachelet se refirió a la libertad por demencia del ex coronel de la Fach, Edgar Ceballos Jones, condenado por la muerte de su esposo.

Angela Jeria, viuda del general Alberto Bachelet, se refirió a la situación del ex coronel de la Fach, Edgar Ceballos Jones, condenado por la muerte de su esposo, quien quedó en libertad luego que se le declarara demente tras una serie de exámenes realizados por el Servicio Médico Legal.

Las personas que no están en condiciones buenas de salud, que en realidad ya no saben si quiera de qué es su vida. No tiene sentido que sigan presas", dijo Jeria, según lo consignado por Emol

La madre de la Presidenta Michelle Bachelet añadió que "yo pensé que todo lo que me pasó a mí fueron actos de deshumanidad, pero pienso que no tengo por qué tenerlos yo, eso es lo que sí rescaté siempre. No somos iguales".

"No hablo de perdón, porque el perdón es cuando se lo piden y nadie me lo pidió a mí nunca, sino lo que yo creo de la vida y las personas, respeto a todas las personas", agregó.

Estas declaraciones coinciden con el cumpleaños 94 del general Bachelet, quien murió en 1974 tras sufrir un infarto, el que se habría gatillado por las torturas a la que fue sometido mientras estaba preso en la Cárcel Pública de Santiago.