Deuda en educación: alcalde de Santiago aseguró que "si hubo malversación podría haber pena de cárcel"

09:25 Felipe Alessandri dijo que en la administración anterior "se ocupaba la plata para pagar sueldos y no para lo que se había presupuestado".

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió al déficit de $21 mil millones en educación, expresando que si hubo malversación de fondos los responsables podrían ir a la cárcel.

"Si hubo malversación podría haber pena de cárcel, se ocupaba la plata para pagar sueldos y no para lo que se había presupuestado. Hoy me reúno con la Subdere para ver si me pueden ayudar, ha habido buena disposición", dijo a radio Agricultura

El edil explicó que "encargué una auditoría externa que arroja un déficit de $21 mil millones, que es más de lo que habíamos presupuestamos, vimos la caja y no alcanzamos a pagar los sueldos de mayo. Por eso hice un peregrinaje para exponer esta situación".

Ayer la autoridad se reunió con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, con el objetivo de buscar recursos para poder pagar las remuneraciones de los trabajadores para mayo.

"No quiero llegar a no pagar sueldos, quiero pagar las cotizaciones, si es necesario salir a marchar con profesores y estudiantes, hay que hacerlo. Imagínate que se malversó con plata de sus sueldos", recalcó.

Alessandri manifestó que "ste muerto lo heredé yo y quiero sacarlo adelante. He tenido buena recepción del gobierno, pero necesito cosas concretas".