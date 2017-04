Alcalde de Santiago le pidió $6.000 millones al Gobierno para hacer frente al déficit en educación

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, le pidió $6.000 millones al Gobierno ante el déficit de $21 mil millones que tiene el municipio en educación, arrastrada de la administración anterior.

"Yo creo que ellos tratan de sacar dividendos políticos, lo de nosotros es recuperar la educación. Esto es un tema de largo plazo, pero lo que yo sí quiero y le solicité al Gobierno, son cerca de $6.000 millones de plata fresca, arriba de la mesa del municipio, para poder llegar a fin de año", dijo tras querellarse contra quienes resulten responsables de una eventual malversación de fondos.

Ayer, ex funcionarias de Carolina Tohá aseguraron que la deuda llega a $12 mil millones y no $21 mil millones. "Si algo tenemos claro, es que los números no son su fuerte. Ya 12 mil (millones de pesos) es una tremenda deuda. La administración anterior recibió al municipio saneado y eso lo dijeron ellos mismos", dijo Alessandri.

El edil precisó que "a nosotros nunca se nos transparentaron estas cifras y la verdad es que más que buscar responsables, queremos salir adelante, poder pagar los sueldos a los profesores en el mes de mayo".