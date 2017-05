Fiscal Nacional no descartó que Jorratt y Peñailillo vuelvan a ser citados por el caso SQM

09:19 Jorge Abbott dijo que las declaraciones del ex director del SII "en la prensa son más asertivas que las que están en la carpeta de investigación".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó que el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt, y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, vuelvan a ser citados en el marco de la investigación del caso SQM.

Esto, tras las declaraciones de Jorratt respecto a los intentos en nombre del ex secretario de Estado para frenar las indagaciones.

"Sus declaraciones en la prensa son más asertivas que las que están en la carpeta de investigación", dijo Abbott a Radio ADN

"A raíz de las declaraciones del señor Jorratt se abre la posibilidad de que sea citado el ex director y también pueda ser citado el ex ministro del Interior y la jefa de gabinete del Ministro de Hacienda. El fiscal (Pablo) Gómez ha considerado que es necesario reconsiderar la declaración, eso va a depender del fiscal que debería citarlo", añadió el persecutor.