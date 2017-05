La emotiva carta del hijo de Carolina Fadic a "sus dos mamás"

Carolina Fadic murió en 2002 a causa de un accidente vascular encefálico cuando su hijo Pedro tenía sólo seis años. Ahora, el joven universitario de 20 años estudia en Buenos Aires la carrera de cine y escribió una emotiva carta para sus dos madres.

"Siempre he dicho que me considero muy afortunado, porque soy de las pocas personas en el mundo que puede decir de corazón que tiene dos mamás, que me aman por igual y que yo amo por igual. Las amo más que nadie en el mundo”, dice un extracto de la misiva.

Cuando Fadic murió, Pedro quedó a cargo de su padre Gabriel del Carril, el fotógrafo que estaba separado de la actriz y que tenía una nueva pareja, la actriz Elvira López. Ella fue quien se convirtió en la segunda madre de Pedro y jugó el rol de mamá.

Según detalla Glamorama , el joven fue invitado por Revista Caras a escribir una carta con motivo del día de la madre, en donde salieron estas emotivas palabras y se refiere a su madre biológica como Carolina.

"Carolina, no pude compartir contigo muchos años, pero los momentos que vivimos juntos no los voy a olvidar nunca. Si digo que te extraño me quedo corto".

También se sinceró y admite que cada vez que necesitó a su madre, allí estuvo Elvira a quien le agradece su presencia: "Carolina, debo admitir que me has hecho falta varias veces, pero siempre que me hiciste falta estaba Elvira para tomar tu lugar, el de una madre.

Y a Elvira también le dirigió unas palabras especiales: "Elvira, me acompañaste en los momentos más importantes de mi crecimiento. Me enseñaste y me quisiste de la manera más linda, como mi mamá, algo que nuca fue tu deber, pero lo tomaste y lo cumpliste a la perfección. No tengo cómo agradecerte".