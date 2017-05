Salfate polemizó con Marcelo Lagos por críticas del geógrafo a "predicción" de terremotos

En el programa Hola Chile de La Red, el panelista Juan Andrés Salfate criticó la visión científica del geógrafo Marcelo Lagos y dijo que éste "juega un poquito tramposo" en sus declaraciones.

Ello, pues entrevistado por el mismo programa, Lagos criticó la predicciones del brasileño Aroldo Maciel y las desestimó por completo desde el punto de vista científico.

"No hay metodología científica comprobada que lo haga (predecir terremotos). Si tuvieramos pronósticos de terremotos en el mundo, no moriría tanta gente inocente", dijo Lagos.

El geógrafo, además dijo que "hay artículos científicos publicados que han logrado demostrar algún tipo de correlación positiva entre sismicidad en lugares del mundo, que detonan sismicidad en otros lugares del mundo. Eso sí ha existido y hay metodología comprobada para ello, pero eso no es predicción".

Lagos entonces dijo que "no creo en el pronóstico, por lo tanto no creo que haya pronosticado nadie nada (...) si alguien tuviera ese conocimiento, hace rato que estaría compartiéndolo".

Salfate, defendiendo a Maciel dijo que la posición científica de Lagos era equiparable a "la medicina alópata versis la medicina natural. La medicina alópata no reconoce nada de la acupuntura, las flores de bach y todo eso".

Además, dijo el panelista que "hay que entender que es complicado para ellos, supongo, reconocer que hay un método de pronóstico de sismos, porque de cierta manera se quedan sin pega. Porque ellos sólo pueden hablar después de que algo sucede. A mí no me sirve que me digan 'oye hubo un terremoto ayer en Santiago'".