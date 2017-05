Roberto Poblete y aumento de las vacaciones: "Va a ser importante escuchar la voz de los empresarios"

El diputado independiente, Roberto Poblete, se refirió en conversación con radio Digital FM, al proyecto que presentó para aumentar a 20 los días de vacaciones legales.

Poblete, dijo que la idea detrás de la iniciativa es recoger un planteamiento “que surge de la ciudadania, de nuestro contacto con los trabajadores. Al proponer esto, estamos levantando un clamor de la gente, no estamos inventando nada nuevo” y que en esa misma línea van otros proyectos similares, como el de rebajar a 40 las horas laborales que propuso la diputada Camila Vallejo (PC).

“Han venido de diferentes lados, diferentes cosas que apuntan a decir mas o menos lo mismo, los chilenos trabajamos mucho, veamos como se puede reducir la jornada” dijo el parlamentario.

Sobre el futuro de la iniciativa, el diputado del Biobío dijo que “si lo vamos a lograr, no lo sabemos, es una propuesta para ser debatida, con la opinión de todos, tenemos de escuchar a las personas y mejorar el proyecto o rechazarlo” y agregó que “si al final la gente no quiere que legislemos sobre eso, no se va a hacer”.

“Va a ser importante escuchar la voz de los empresarios, y de los comercios, y de todos, porque una de las cosas que tenemos que llegar a un consenso de que esto debe ser un acuerdo entre empresarios y trabajadores” planteó Poblete.

Respecto de los costos del proyecto, el parlamentario dijo que era un tema que había que poner en el debate, como también el mejoramiento de la calidad de vida, la salud mental y la productividad, entre otros. “Todos esos elementos son los que hay que ponderar, hoy se miden otras cosas cuando medimos la actividad del ser humano”, dijo.

Además, Poblete explicó que a diferencia de la idea planteada por el ex Presidente y precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, su iniciativa no contempla el reemplazo de feriados por los eventuales nuevos días de vacaciones.

“Nuestro proyecto no está considerando cambiar los feriados que ya existen. Ahora si una vez que se inicie el debate consideramos que hay que incluirlos y eliminar algunos feriados para aumentar las vacaciones, lo haremos” sostuvo el diputado.