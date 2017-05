Encuesta: Docentes no se sienten capacitados para dar una clase de educación sexual

08:00 En un sondeo realizado por Aprofa, un 42% de docentes y funcionarios, además, declaró no sentirse cómodo ni preparado para abordar el tema del VIH/Sida.

Un estudio de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa) determinó que un 53,7% de los funcionarios y docentes de colegios públicos, no se sienten capacitados apra ofrecer una clase de educación sexual a los estudiantes.

En el sondeo, además, un 42,7% no cree estar preparado ni cómodo para hablar del VIH con los estudiantes, pero el 95,7% cree que el tema debe abordarse más de lo que se hace en la actualidad.

El sondeo se realizó a 171 docentes y funcionarios de instituciones públicas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos.

La directora de Aprofa, Débora Solis, dijo que “los equipos pedagógicos no cuentan con herramientas para hacer un acercamiento a esta temática que no sea una charla con muy bajas probabilidades de impactar. Además, eso no es una responsabilidad de quienes trabajan en educación sino de quienes gobiernan y toman decisiones”.

Otros datos arrojados por el sondeo fueron que tres cuartos de los funcionarios y docentes no recibió información sobre VIH/Sida en 2016.