Fuente-Alba por investigación: "Estos cuestionamientos han sobrepasado todo límite de lo razonable"

08:30 El general (r) del Ejército reiteró que nunca ha cometido un acto indebido, contra la ética y menos un delito. Afirmó que los informes de la PDI sobre su patrimonio son erróneos. "¿Porque soy militar no puedo realizar una inversión y tengo que perder plata? ¡Por favor!", dijo.

El general (r) Juan Miguel Fuente - Alba conversó sobre su patrimonio y cómo ha enfrentado este proceso de investigación en su contra por eventuales delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude al fisco y lavado de dinero. Este mes, se cumple un año desde que se abrió la causa en cabezada por el fiscal José Morales.

Estos cuestionamientos han pasado el límite de lo razonable", manifestó.

Fuente-Alba afirmó que los informes de la PDI que no se condicen con su patrimonio entre 2008 y 2015 están erróneos y reiteró su inocencia. "Nunca he tenido un ingreso que no sea legítimo o justificado", aseguró.

En entrevista con El Mercurio , el general comentó que parte de su patrimonio también se debe a herencias personales y las de su cónyuge, arriendos y compra venta de propiedades, además de sus ingresos como oficial del Ejército.

El oficial explicó que la policía sólo considero sus ingresos como funcionario de la rama castrense, pero no incluyó su patrimonio de origen de 2009 que incluyen herencias e ingresos por arriendo de inmuebles que ascienden a 700 millones.

Además, dijo que también hay otro error donde él aparece como dueño de una propiedad que le compró a un compañero del Ejército. Relató también que su padre les dejó una herencia de la cual un tercio era para él y correspondía a la suma de $21.832.000 y con vale vista en mano lo comprobó. Asimismo le dejó acciones de la empresa CGE, pero Fuente Alba las vendió y compró acciones en el banco de Chile.

"Tengo la absoluta tranquilidad que jamás en mi vida he realizado algo indebido o reñido con la ética, menos cometer un delito, por lo que siempre he tenido confianza y fe en que todas las acusaciones interesadas e infundadas quedarán completamente desvirtuadas", sostuvo.

También se refirió a sus costosos autos, algo que lo apasiona desde niño y por lo que también ha sido cuestionado y agregó que nunca le vendió un Audi (con uso de 3 meses) a Virgilio Cartoni, conocido proveedor del Ejército. "Un auto que yo entregué a la concesionaria fue vendido por este distribuidor al señor Cartoni. Eso se aclaró ante la justicia".

"El lujo es un juicio de valor y relativo, cambia según la época y la persona que lo califique", dijo el oficial.