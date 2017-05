Director de Onemi y terremotos: "Sería un error no considerar que esos escenarios pueden repetirse"

Ricardo Toro, el director de la Onemi, se muestra muy crítico con los vaticinios de quienes hablan de la ocurrencia inminente de un terremoto "megaterremoto".

, y cuando hablo de víctimas sé el sufrimiento que significa perder a un ser querido", confiesa el director que perdió a su esposa en el terremoto de Haití en 2010.

Aclaró que esos anuncios no son rigurosos y no aportan mucho a la situación que Chile puede enfrentar. Instituciones científicas de prestigio, como el Centro Sismológico Nacional, "han establecido que no hay posibilidad de determinar cuándo se va a producir un terremoto", recalcó.

"La naturaleza, a veces, sobrepasa cualquier expectativa.Eso sí que sería grave", sostuvo el director.

Uno de los principales adelantos de la nueva Onemi son los llamados "visores de gestión de riesgo de desastres", que están repartidos en 40.000 puntos a lo largo de la geografía chilena para recoger datos y tomar decisiones sin ni siquiera tomar contacto con la zona afectada.

Se han desarrollado diversas capacidades bajo un paraguas que es el Plan Nacional de Protección Civil, pero esto es algo indicativo que depende mucho de la voluntad de las personas para su desarrollo.

Asimismo, destacó que tener una de las leyes de construcción sísmica más antiguas del mundo (data de 1931 y fue mejorada en 1990 y en 2006), "ha salvado muchas vidas" y recordó el terremoto del 27 de febrero de 2010, considerado el octavo más fuerte de cuantos se han registrado en la historia.

"En aquel momento no teníamos un desarrollo como el de hoy. La diferencia de la Onemi de entonces y la de ahora son tres terremotos por encima de 8.0 grados de magnitud, cinco incendios de gran envergadura, tres evacuaciones por erupciones volcánicas y varios aluviones", señala.

, recabar información de lo que está ocurriendo y movilizar los recursos necesarios. Tenemos un sistema logístico de clase mundial", afirmó.