Modelo de Playboy casi causó un masivo accidente en el Giro de Italia

La modelo británica de Playboy, April Summers, casi ocasionó un masivo accidente en el Giro de Italia, mientras celebraba el paso de los corredores en un costado de la ruta.

Summers, quien se encontraba al costado del camino, comenzó a grabarse y a realizar gestos a la cámara mientras se acercaba el pelotón.

Los primeros ciclistas no fueron problema, pero cuando pasó el grueso de los corredores, el grupo pasó apenas a centímetros de la modelo británica, quien, al parecer, no se percató de la extrema cercanía con los deportistas.

La propia modelo, cuyo nombre real es Nadia Foster, compartió el video en su cuenta de Twitter.

Warning !! Nearly crushed by the #GirodItalia2017#Giro100@CorSportpic.twitter.com/afxp4PoZvx