EE.UU.: ciudadanos debieron ayudar a policías para lograr detener a un hombre

Cámaras de seguridad en Tampa (FL), EE.UU., capturaron la imagen de unos ciudadanos que colaboraron en la detención de un hombre que golpeaba a oficiales de policía.

El registro capturó cuando dos mujeres policías intentaron detener a una persona en la calle, pero el hombre opuso resistencia al asalto y casi venció a las oficiales, una de las cuales resultó con un fuerte golpe en el rostro.

Una de las policías, declaró a la cadena de noticias ABC, que sintió cómo el hombre intentó en al menos cuatro oportunidades, arrebatarle la pistola.

Sin embargo, un hombre, se acercó a ayudar a las policías para controlar al detenido, al que luego se sumaron otras tres personas, las que en definitiva lograron contener al hombre.

Good Samaritans rush in to restrain suspect who was resisting arrest and pushing officers in Tampa, Florida. https://t.co/y1kMVpR7X5pic.twitter.com/EIaYiHSGqN