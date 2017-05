Intendente de Santiago por guetos: "No confundamos densificación con construir monstruosidades"

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, se refirió a los denominados "guetos en altura" en Estación Central, afirmando que "construir así es una muerte anunciada, ya que van a haber problema sociales".

La autoridad precisó que "no hay que confundir densificación con construir monstruosidades". "Cómo se densifica es la gran pregunta, la primera obligación del alcalde es normar un plan regulador, me parece una tremenda irregularidad. Los permisos de edificación es verdad que se congelaron después de haber otorgado permisos a 43 mil departamentos autorizados en el 3% de la comuna. Me pregunto si las personas que compraron con libertad saben que las estaciones de Metro van a estar colapsadas. El que compra entiende y supone que hay una autoridad que veló por el bien común", dijo a radio Cooperativa

El intendente manifestó que "la ley establece que el único que puede dictar un plan regulador es el municipio. Acá llevamos 10 años y no hay una sanción asociada a no dictar un plan regulador. La gente de la UC que diseñó el plan regulador, dice que todos los estudios técnicos estaban listos. Si se hubieran aprobado no estaríamos viendo las imágenes. No hay ningún arquitecto que no haya criticado lo que yo mostré", recalcó.

Para Orrego, "el problema es que el Estado tiene que cumplir con su rol y no lo ha cumplido. Nos parece que necesitamos un gobierno metropolitano y que esto no quede en las manos de una autoridad local".