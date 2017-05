Zabaleta se ríe de su error del huso horario y recuerda que en Magallanes no se cambiará la hora

13:05 El actor aparece junto al ministro de Energía en un video donde invitan a una actividad en Punta Arenas donde se explicará por qué esa ciudad no se regirá por el horario de invierno que parte el sábado.

En abril el actor de " Señores Papis ", Jorge Zabaleta leyó la noticia sobre el huso horario que regirá diferenciado desde este sábado en la Región de Magallanes

No por la idea de que la zona no retrase la hora en 60 minutos como el resto del país, sino porque pensó que la palabra "huso" no existía. "HUSO. Te pasaste" , escribió en Twitter, recibiendo una ola de críticas y memes. El Ministerio de Energía aprovechó el momento para difundir el horario de invierno riéndose del caso, pero hoy dieron un paso más allá al juntar al actor con el ministro Andrés Rebolledo en un video.

En él el actor se ríe de su error y le pregunta al ministro por qué Magallanes no retrocederá la hora el sábado . "Lo que está sucediendo con este horario es que van a tener una hora más de luminosidad. Mas luz en la tarde. Es decir, finalmente lo que está pasando es que van a tener un huso de horario diferente", explica el ministro.

La idea del video fue difundir una actividad que se realizará en Punta Arenas el sábado sobre el tema.