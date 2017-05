Dinero devuelto por carabinero formalizado por fraude también era ilícito

Ayer, durante su formalización por el millonario fraude a Carabineros, la defensa del coronel (I), Raúl Albayay argumentó que la medida cautelar de arresto domiciliario total solicitada por la Fiscalía era muy elevada, y utilizó como argumento para rebajarla, los $70 millones que el uniformado entrego a modo de reparación el 3 de abril al Ministerio Público.

Sin embargo, según informó El Mercurio, la Fiscalía contraargumentó que el dinero que fue entregado por el policía "no es que Albayay haya tomados los fondos propios de su cuenta y haya intentado reparar el mal causado. Lo que hizo fue dar una determinada cantidad de dinero que la misma organización le entregó con el objeto de evitar la persecución penal".

De acuerdo con la versión del fiscal, este metodo habría sido realizado por la que ha sido designada como la cúpula de la organización, (los comandantes Héctor Nail y Robinson Carvajal) para aislar las oinvestigaciones judiciales de modo que no siguieran escalando dentro del grupo que cometía el fraude.

Según el fiscal, en su declaración de abril, el propio oficial dijo que "le dijé (a Nail) que también me pasaran la plata para devolverla, pero me exigió que tenía que decir que los depósitos eran un error del sistema. Entonces me pasó un bolso con $70 millones".