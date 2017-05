Presidente del CNTV y denuncia de Cecilia Pérez: "No se me ocurriría pedirle a un canal suspender una concesión por este tipo de contenido"

12:14 Óscar Reyes se refirió a la denuncia realizada por la ex ministra en contra de la rutina de Yerko Puchento en Vértigo y por la que pidió suspender por una semana las transmisiones de Canal 13.

El periodista y presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Óscar Reyes, se refirió a la reunión que sostuvo ayer con la ex ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez, quien presentó una denuncia contra la rutina de Yerko Puchento en Vértigo en que fue ofendida y, comparada con un personaje de Fantasilandia.

Pérez, solicitó la suspensión por una semana de las transmisiones de Canal 13 y, en conversación con el programa Una nueva mañana de Radio Cooperativa, Reyes dijo que, aunque en la denuncia se pida una sanción en particular, es el Consejo el que define, tras un análisis realizado por un equipo de profesionales, entre los que se cuentan sicólogos, sociólogos y periodistas.

Las sanciones, explicó Reyes, pueden ir desde una amonestación hasta la caducidad de la concesión. El presidente del CNTV, sin embargo, dijo que sin querer adelantar un juicio ni omitir una opinión sobre el caso en particular, "a mí no se me ocurriría pedirle a un canal suspender una concesión por este tipo de contenido. Creo que hay contenido muchísimo más grave".

"No es que esté definiendo una posición, pero sería atentar contra la libertad de expresión. No creo que vaya a ocurrir ni suspender las transmisiones ni caducar la concesión", dijo Reyes.

El presidente del organismo, recordó además que, hasta el momento, la multa más alta aplicada ha llegado a las 400 UTM, la que se ha cursado en tres oportunidades, entre ellas, por la rutina de Tony Esbelt (Mauricio Flores) en 2011 y una cobertura de Mega sobre el Caso Tocornal.

Sobre el caso particular de Pérez, dijo que en la reunión, la ex intendenta de Santiago manifestó su preocupación sobre lo que considera son ataques en su contra y, la situación familiar que le genera. Sin embargo, Reyes dijo que le recordó que la emisión del programa Vértigo no corresponde al horario de menores.