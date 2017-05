Abogado de Cecilia Pérez: "Yerko se mofa de Diana Bolocco, pero no lo denuncia porque trabaja en Canal 13"

El abogado de la ex ministra Cecilia Pérez, Mario Zumelzu y quien la asesora en la denuncia que interpondrá contra Yerko Puchento, afirmó que el personaje de Daniel Alcaíno ha ofendido a varias personas en sus rutinas, pero que no todas toman medidas por falta de recursos, desconocimiento de la ley o "porque trabajan en Canal 13", dijo apuntando directamente a Diana Bolocco.

Yerko Puchento la trató de " Monga " y desde entonces han tenido una serie de intercambio de epítetos (ella lo calificó como un "pelotudo" ), que terminó con el anuncio de denuncia ante del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), al cual le piden una sanción entre 20 a 200 UTM, además de que el canal cese sus transmisiones por siete días

"Hay personas que sin duda se sienten afectadas, pero que por el hecho ser empleados del canal evitan acciones. Me refiero puntualmente al caso de Diana Bolocco, quien es objeto de mofa de este personaje prácticamente todos los días jueves, pero ella es empleada del canal y tiene que soportar las estas agresiones de Daniel Alcaíno", dijo el abogado a radio Digital FM

Zumelzu recordó que hubo otros casos en que pudo hacer sido denunciado, como cuando trataba como " Epidemia con aros " a Sebastián Dávalos.

En ese caso, dijo, es el titular de la ación quien puede llevar el caso al CNTV, no un tercero, pero que "si él no se sintió afectado, él tendrá su propua apreciación de su dignidad y su honra y en función de eso, actúa o no actúa".