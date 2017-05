Justicia ordenó que se tomen medidas para que los presos puedan votar

La Corte Suprema ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería que establecezcan los mecanismos que permitan que los presos que

Esto sucede luego de acoger dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Talca y Santiago.

El máximo tribunal estimó que ely que a Gendarmería "le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia".

El fallo aclara quy que por el contrario, están garantizados por los tratados internacionales suscritos por Chiles, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Estos dos fallos se suman a dos similares en las cortes de apelaciones de Arica y Valparaíso.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídico Judicial del INDH, sostuvo que "desde la vuelta a la democracia al país, las personas privadas de libertad que no cumplen penas aflictivas -que según cifras de Gendarmería al año 2012 alcanzaría las- no han podido ejercer su derecho a sufragio. Se trata de un derecho que se ha vulnerado de manera sistemática y tanto el Servel como Gendarmería no han adoptado las medidas para que se pueda ejercer. Es de esperar que el Estado adopte las medidas para que en las próximas elecciones presidenciales este derecho no se vuelva a vulnerar".Las penas aflictivas son las más graves del Código Penal, como todas aquellas derivadas de crímenes y aquellas que siempre implican cárcel.