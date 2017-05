Lanzaron tráiler de la quinta temporada de "Orange is the new black"

A comienzos del mes de abril se reveló un primer adelanto de lo que será la quinta temporada de "Orange Is The New Black". Ahora lanzaron el tráiler oficial de esta nueva entrega que debutará por Netflix el próximo 9 de junio.

Luego de la repentina muerte de uno de los personajes más queridos de la serie, Poussey, la tensión crece rápidamente en Litchfield cuando las internas toman el control de la prisión. El caos se apodera de esta nueva temporada donde las reclusas exigen mejores condiciones al interior de la cárcel.

Lo particular de esta temporada sin precedentes es que se llevará a cabo en tiempo real y en el transcurso de tres días, dejando en la vida de las internas una huella que las cambiará para siempre y que las motivará a luchar por la redención, las respuestas y el respeto que merecen.