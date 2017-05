"¡Sucio pervertido!", la funa del pastor Soto a Piñera

El controvertido pastor evangélico Javier Soto , tiene una cruzada contra los homosexuales, que le ha costado incluso responder hasta la justicia . Por eso cuando se enteró que el ex Presidente Sebastián Piñera no impediría que los tribunales entreguen niños en adopción a parejas del mismo sexo, se indignó y decidió "funar" al ex Presidente y precandidato presidencial.

"Sebastián Piñera, ¿le dijiste a los profesores que estabas a favor de que los homosexuales adopten estai a favor? ¡sucio pervertido, sucio pervertido!", le gritó en Villa Alemana anoche, donde algunas personas lo trataron de contener.

A gritos también lo increpó porque "le entregó el AUC (Acuerdo de Vida en Pareja) a Rolando Jiménez", dijo en alusión al vocero del Movimiento de Liberación Homosexual ( Movilh ).El mismo pastor difundió el video de su intervención en Youtube.