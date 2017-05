Pinochet Hiriart aclaró que sólo recibe $461 mil de pensión y no $900 mil

El diputado PS Leonardo Soto denunció que Augusto Pinochet Hiriart recibe una pensión de invalidez de $900 mil tras su breve paso por el Ejército, lo que fue descartado por el hijo del general.

"La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) paga hace más de 35 años una pensión de inutilidad de segunda clase a Pinochet Hiriart. Se trata de una pensión que actualmente asciende a cerca de $900 mil mensuales y vitalicios, obtenida por dudosos medios en los ’70 después de la corta carrera militar de este personaje, de solo 11 años de servicio", dijo el parlamentario a El Desconcierto.

En entrevista con La Segunda , Pinochet Hiriart aclaró que "con los descuentos sólo recibo $461 mil", luego que en 1971 lo aplastara un camión cuando prestaba servicios en Punta Arenas.

"Permanecí en el Ejército hasta 1980, siendo sometido a tratamientos, pero llegó un momento en que mi estado físico no era compatible con la carrera".

Pinochet Hiriart le pidió al legislador "que se preocupe de cosas más importantes, que harta falta hace hoy en el país. Y no de un viejo jubilado de 71 años que está más cerca del patio de los callados que de este lado".

Al hijo del general Pinochet no le afectan las acusaciones de Soto. "Trato de hacer una vida norma, pero tengo secuelas de permanentes dolores, tengo cojera en la pierna izquierda y tomo varios remedios, pero no lo ando publicando porque no fui formado de esa manera de andarse quejando".