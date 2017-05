Cristián Labbé: “El odio está actuando cada vez con más virulencia y menos pudor”

16:54 El coronel (R) y ex alcalde de Providencia escribió una declaración pública luego de que se revocaron tres de los cuatro procesos en su contra por aplicación de tormentos. “Sé que soy totalmente inocente”, dijo.

Luego de que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y, revocó tres de los cuatro procesamientos en su contra por aplicacion de tormentos, el ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, escribió una declaración pública en su cuenta de Facebook.

Labbé quien se encuentra en prisión preventiva desde el 17 de abril en el destacamento Tucapel en Temuco, planteó que “lo que sí nos debe preocupar a todos es la suerte y el futuro de nuestro país, pero no podremos hacer nada bueno por él en este ambiente de desconfianza, división y odio”.

“El odio está actuando cada vez con más virulencia y menos pudor y eso es sencillamente porque está débil; sus instigadores saben que cuando se revelen todas sus mentiras, quedarán en la indefensión y ahí seá cuando nosotros necesitaremos la mayor de las grandezas para reconstruir las confianzas destruidas”, sostuvo el coronel (R).

Labbé dijo también que “el odio con el que se me ha perseguido me ha regalado fuerza y libertad para dedicarme con humildad a buscar la paz y la amistad cívica para nuestro país”.

Sobre su situación judicial, donde aún persiste el procesamiento por aplicación de tormentos en contra de Harry Cohen Vera, Labbé dijo que “sé lo que he hecho y lo que no he hecho en mi vida y sé que soy totalmente inocente”.