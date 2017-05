Farkas premió a directora de Hogar Santa Clara como “súpermadre”

El empresario Leonardo Farkas premió a nuevas "súpermadres": esta vez fue elegida la historia de la madre Nora Valencia, directora del Hogar Santa Clara que cuida a niños con VIH.

La religiosa declaró a "La Mañana de CHV" estar feliz con la noticia. "Estoy con el corazón hinchado", dijo.

"Esta labor de ser mamá tiene de dulce y agraz, porque una mamá también es la que pone límites, la que reta, pero a mí también me retan porque no pongo límites, pero ahí estamos, aprendiendo de ellos (...) No son mamá biológica, pero sí de corazón. Estamos luchando para que tengan un futuro mejor", declaró.

La madre Nora dijo que ocuparán el dinero para refaccionar la casa, que es de 1870. "Esta platita nos viene excelente. Es caída del cielo", sostuvo, junto con agradecer a Farkas.

El filántropo también premió con $6 millones a Eliana Quiroga, de Melipilla.

Aún quedan seis mujeres que serán premiadas por el empresario, en el marco de la celebración del Día de la Mamá.