¿Cómo hacer una dieta exitosa y mantenerse en el peso?

08:19 Nutricionista explicó que los planes restrictivos o de un solo alimento no sirven. La clave es el cambio de hábitos. ¿Sirve eliminar la sal? aquí te lo aclaramos.

Para que una dieta resulte y se mantenga en el tiempo, hay que entender una sola cosa: se deben adquirir hábitos y una conciencia saludable. Para siempre. Nada de dietas flash de un solo alimento o aquellas sumamente restrictivas.

“Se deben reemplazar los constantes regímenes de restricción energética drástica, como una forma de vida en constante presión por evitar consumir alimentos perjudiciales, ya que si se lleva una vida saludable es posible consumir ciertas cosas de forma eventual, sin repercusiones deletéreas en el organismo, ya que el sistema está diseñado para eliminar lo nocivo, siempre que no se ofrezca en exceso”, aseguró la docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Pacífico, Stefanie Chalmers.

Según la especialista las dietas express o de un alimento generan un desequilibrio nutricional y tienen efecto rebote.

“La dieta más efectiva es la que permite generar un balance energético negativo, sin afectar el aporte de otros nutrientes necesarios para mantener la salud., que no genere manifestaciones clínicas como las descritas y, preferentemente, que se acompañe de ejercicio y buena hidratación”,explicó la experta.

Si se trata de eliminar alimentos, dijo, lo más saludable será abandonar el consumo de golosinas, embutidos y alcohol. Otro dato importante es que en una dieta se debe comer con mayor frecuencia, en pequeños volúmenes y con un aporte energético adecuado al nivel de actividad.

Pero,

. Los días en que no se realiza actividad, consumir alimentos con menos calorías que los que se pueden permitir el día en que se va al gimnasio o se hace ejercicio.

: "Ello se consigue mediante el ejercicio constante. Es clave, ya que la masa muscular permite generar un gasto energético mayor que el tejido adiposo".

: "No saltarse horarios de comida para no pasar hambre y así evitar terminar con un atracón de comida altamente calórica".

: sin carencias nutricionales y "evitar mantener en la lista de compras aquellos alimentos que sabemos que no debemos consumir, porque si existe disponibilidad, es mayor la tentación".

"En general, siempre es bueno disminuir la ingesta de sal, sin embargo la sal no aporta calorías. En la práctica, el aumento de peso se da en aquellas personas en las que su ingesta estimula la retención de líquido".

"Si la persona tiene problemas de ansiedad y tiene dificultad para conseguir saciedad con los volúmenes de ingesta necesarios, es bueno consumir líquidos antes de comer, ya que este líquido va a generar mayor saciedad, sobre todo si son líquidos calientes".

"Es muy común que no se quiera ingerir alimentos en la noche para evitar que esas calorías que no se van a gastar durante el reposo nocturno se acumulen como tejido graso. Sin embargo, evitar la ingesta no es la solución. Lo importante es seleccionar alimentos con bajo aporte energético o con menor velocidad de absorción, a fin de mantener el metabolismo activo y conseguir pérdidas de peso estable".