Madre reveló conmovedor video de su hija "borrando el bullying" de su rostro

Suzanne Mackenzie (40) una habitante del condado de Essex, al este de Londres, reveló un video en el que su hija realiza en una inusual conducta para combatir el bullying del que es víctima.

Ellis, de 12 años, escribió en su rostro con un delineador, todas las palabras con las que los niños del colegio la incomodan y ofenden, "fea" o "rara" entre ellas.

Con una toalla desmaquillante, la menor borró cada una de las palabras de su cara, al tiempo que repetía que ella no era esa persona.

La madre relató al diario The Mirror, que hace poco tiempo la niña le dijo que prefería morir antes que ir al colegio, producto del bullying del que comenzó a ser víctima en septiembre, cuando comenzó la secundaria.

Mackenzie dijo que a su hija la han tratado de "desecho", "gorda", "rara", "cuatro ojos", y que el bullying le ha provocado cuadros de ansiedad. "Quiere ir a otro colegio, es terriblemente infeliz", contó su madre.

"Me dijo, 'escribo las cosas que la gente dice de mi y que me hieren, las limpio y digo, no soy así y las boto a la basura'", dijo Mackenzie sobre el hecho del video.

La mujer dijo que "estamos trabajando en hacerla sentir mejor, porque no vamos a cambiar a esos niños. Tratamos de trabajar en sus reacciones y en cómo lidia con ello y esto parece funcionar".