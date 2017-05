Piñera y viaje a Chañaral: " Voy a seguir recorriendo mi país aun cuando la Nueva Mayoría lo critique"

12:39 El ex Mandatario y precandidato presidencial, quien hoy presentó los equipos programáticos de su programa, a los que se sumó el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo no criticó la ausencia de la presidenta Bachelet en el norte.