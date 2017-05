Denunciante acusó a Cheyre de "cobarde y mentiroso"

08:50 "Me golpeaba y daba la orden al militar que estaba atrás para que me golpeara con la culata del fusil", dijo Nicolás Barrante en la previa del careo con el ex comandante en jefe del Ejército.

Nicolás Barrante acusó al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, de "cobarde y mentiroso", luego que insistiera en su inocencia y no recordara haberlo torturado en 1973, en un regimiento en La Serena.

"Creo que va a ser lo mismo de siempre, porque niega y niega. Él nunca supo nada porque es un cobarde y mentiroso", dijo el denunciante a radio Cooperativa , en la previa del careo con el militar en retiro.

El denunciante aseguró que "yo vi a la persona que me estaba torturando porque la tela traslucía. Yo lograba ver a la persona que me preguntaba y a quien se enojaba con las respuestas que daba. Él me golpeaba de manos y pies, se ensañó conmigo. Quería respuestas y yo no tenía, yo no sabía las cosas de mi hermano. El quería justificar lo que iba a pasar".

"Me golpeaba y daba la orden al militar que estaba atrás para que me golpeara con la culata del fusil", contó.

Barrantes sostuvo que "ya no tengo miedo. Viví años aterrorizados porque me vigilaban. Estaba con mucho miedo, sufrí 10 días de tortura, luego en el regimiento me vuelven a torturar. Lo único que quería era sobrevivir".

"Yo no podía ir a denunciar a un ex comandante cuando fue nombrado por (Ricardo) Lagos. No se podía denunciar porque el hombre estaba protegido. Ahora se puede buscar justicia", expresó.