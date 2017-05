En el Día del Reciclaje: el mayor desafío es generar menos basura 09:15 Cada chileno genera 1,5 kilo de residuos al día. Según Fundación Basura lo fundamental es producir menos, pues sólo el 10% se recicla. Reutilizar esos desechos es el paso previo al reciclaje.

Si Miguel de Cervantes hubiese celebrado un cumpleaños infantil con vasos de plástico, hoy aún tendríamos los vestigios de esa fiesta en nuestras manos, pues el utensilio todavía no se habría degradado. Pensar entonces cuánta de nuestra basura permanecerá intacta por años no es menor. Y hoy, como es el Día del Reciclaje, te invitamos a conocer algo más del tema.



Según la directora ejecutiva de Fundación Basura, Macarena Guajardo, cada chileno produce 1,5 kilo de basura al día, siendo los estratos socioeconómicos altos los que más producen, pues debido a su poder adquisitivo, compran más y con más embalaje. Evitar entonces las bolsas, cajas y otros embases, es un punto importante.



De toda la basura en Chile, sólo se recicla el 10%, "pero la meta no es no es llegar a reciclar el 100% sino generar menos. Hoy nos medimos mucho por el reciclaje, pero deberíamos ir hacia otras mediciones porque la generación de basura de los chilenos aumenta indiscriminadamente año a año (...) el reciclaje es una estrategia, pero qué pasaría si nos hiciéramos cargo primero de los desechos orgánicos (con compostajes en casas y edificios). Es mucho más sencillo que tener un punto limpio", explicó Guajardo quien insistió en que debemos tener conciencia en prevenir.¿Un ejemplo? en vez de comprar botellas de agua desechables cada día, es mejor invertir en una de acero y usarla a diario. Sale a cuenta y dejarías de generar basura por ese concepto.



Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile, recomendó preguntarse: "Es realmente necesario lo que estoy a punto de comprar?, ¿Este producto fue elaborado de manera sustentable?, ¿Durará mucho tiempo?, ¿Contaminará al ser desechado?, ¿Dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias?, ¿Existe un producto similar pero con menos empaques? La idea final es que cada persona realice, como primer paso, un consumo razonable".



Cuando ya tenemos residuos que no pudimos evitar, una buena idea es reutilizar y para eso sólo hay que usar la imaginación. Un ejemplo clásico: transformar las botellas plásticas en maceteros. "Cada acción es importante, no hay peor error que no hacer nada pensando que con eso se puede hacer muy poco", recordó Gajardo.



El último paso, cuando ya no se pudo evitar el desecho, es reciclar, lo cual, explicó Asún, requiere un esfuerzo extra, como que los municipios dispongan de puntos limpios y deban contratar empresas que gestionen esos residuoos. 45% de la ciudadanía prefiere usar los puntos limpios y sólo un 18% lo hace en sus hogares, según arrojó la Tercera Encuesta Nacional de Medioambiente.



¿Qué pasa con las empresas? desde 2016 rige la Ley de Fomento al Reciclaje la cual busca disminuir residuos y fomentar la reutilización de seis tipos de productos prioritarios de consumo masivo: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, baterías, pilas y neumáticos. La responsabillidad de financiar la gestión de esos residuos es de los productores, bajo la premisa de "el que contamina, paga".



En ese sentido, Felipe Martin, gerente general de la empresa chilena especializada en sustentabilidad y medioambiente, Más Recursos Naturales; opinó que el que los consumidres pongan presión a las empresas exigiendo productos amigables con el medio ambiente, marcará un cambio en los procesos.



Algunas ideas para aportar:

-Usa botellas retornables.

-Usa los papeles (imprime) por ambos lados.

-Para reciclar papel, hasta las boletas sirven.

-Cuando vayas a dejar latas y cartones tetrapak, enjuágalos para no que no produzcan líquidos percolados.

-Evita las bolsas plásticas.

-Si no puedes ir a puntos limpios la aplicación Reciclapp ofrece buscar los residuos en tu casa.

-Recicla tu ropa: dona o regala. www.tedoy.cl promueve el consumo colaborativo.

- En Chile sólo uno de 20 celulares se recicla. Chilenter y Degraf los reciben.



¿Cuánto tarda en degradarse…?:

-Una manzana: 6 meses.

-Papel: un año.

-Chicle: 5 años.

-Lata de bebida: 10 años.

-Pañales desechables: 500 años.

-Pilas: 500 a 1.000 años.



Cifras:

-En Chile cada año se acumulan entre 23.000 y 32.000 toneladas de baterías en desuso.

-Cada chileno genera 1.5 kilos de basura al día.

-Todos los días cada chileno usa y bota 1.5 bolsas plásticas.

-Por año, cada chileno genera casi 10 kilos de basura electrónica, el doble del promedio mundial.

-Solo en la Región Metropolitana cada año se generan 4.500.000 toneladas de basura, de las cuales el 85% proviene de los hogares de la capital.











Tendencia en Facebook