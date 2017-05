Juan Emilio Cheyre enfrenta careo por caso de torturas

10:20 El ex comandante en jefe del Ejército confrontará su versión con Nicolás Barrantes y otros dos testigos.

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, es sometido a un careo con Nicolás Barrantes, quien lo acusa de haberlo torturado en 1973 en el Regimiento Arica de La Serena.

Lee también: Denunciante acusó a Cheyre de "cobarde y mentiroso"

En la diligencia se confrontarán las versiones del militar en retiro, el denunciante y otros dos testigos.

En la previa del careo, Barrientos -hermano de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte- dijo que "Cheyre era el que me golpeaba, se ensañó conmigo. No podía denunciarlo antes porque él estaba protegido", y que ahora ya no tiene miedo.

Ayer Cheyre declaró por cerca de nueve horas ante el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, donde insistió en su inocencia y dijo que no tenía recuerdos de los hechos que le imputaban.