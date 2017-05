Escribió algo sobre su exmujer en Facebook y su post se hizo viral

14:15 Billy Flynne es de Boston y está divorciado. El día del cumpleaños de su ex fue criticado por haberle dedicado tiempo a la madre de sus hijos y lo que respondió fue alabado en las redes sociales.

El norteamericano Billy Flynn estaba cansado que lo criticaran por dedicarle tiempo a su exesposa y su respuesta publicada en Facebook se hizo viral.

Radicado en el estado de Boston, este abogado y modelo es padre de familia y para el día del cumpleaños de la madre de sus dos hijos le hizo un tierno gesto que sus más cercanos no vieron con buenos ojos.

En el post él relató que se levantó temprano, le llevó flores a su ex e hizo que los niños firmaran e hicieran unas tarjetas de felicitación para ella, además entre los tres le prepararon el desayuno.

"Muchos me han preguntado qué diablos hago todo el tiempo haciendo cosas por y para ella. Y la verdad que me molesta que lo pregunten. Estoy criando a dos niños pequeños.. Así que si no estás teniendo un buen comportamiento delante de tus hijos, hágalo por ellos y recojan la (sic) juntos. Supéralo y sé un gran ejemplo.", publicó.

Aunque su publicación se hizo a fines de febrero, el mensaje que ese día entregó a sus amigos de Facebook se transformó en un viral. En entrevista con Indy 100 hace un par de días, Flyn confesó que claramente al comienzo el divorcio no fue fácil, pues debieron emprender un camino separado que le valió varias lecciones en el camino. Sin embargo, todo es posible.

"Debíamos superar el resentimiento mutuo para conseguir una relación estable y sin reproches, en la que controlamos la ira y el resentimiento por el bien de los niños (...) Es un proceso continuo,".