Fiscal nacional (s) repudió agresión a fiscal en Collipulli

Ocurrió ayer cuando se cerró, sin detenidos, el caso de secuestro y torturas contra el lonco Víctor Queipul. El Ministerio Público explicó que ello pasó porque el denunciante no colaboró con la investigación.

El fiscal nacional (s) Pablo Gómez, rechazó la agresión de la que fue víctima ayer el fiscal Enrique Vásquez en Collipulli y afirmó que los fiscales están trabajando en un programa integral de protección.En el caso de Vásquez, él contaba con protección personal, pero esa persona también quedó malherida tras los disturbios vividos ayer en el tribunal.Todo ocurrió cuando se cerró la investigación del secuestro y torturas del lonco Víctor Queipul , sin responsables.

Según Gómez, la diligencia se generó porque "la persona citada no concurre a prestar declaración. Es decir que la propia persona que efectúa denucia, respaldada por un abogado querellante, no presta colaboración alguna". Asimismo, responsabilizó a Aministía Internacional (AI) que "en un acto irresponsable comunica hechos bastante imprecisos (...) que generan cierta animadversión y un ambiente que permite desembocar en estos actos que hemos repudiado".Ayer Ana Piquer, directora ejecutiva de AI, estuvo ayer en la audiencia, donde rechazó la agresión, pero consideró "una decepción el cierre de la investigación". Según dijo la jornada de ayer el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, AI inició una campaña en redes sociales donde se ventiló la petición de reabrir la causa, pero según el persecutor, la petición nunca se hizo ante el tribunal.El subsecretario del Interior , Mahmud Aleuy, señaló que el gobierno "no va a aceptar que se pase de la violencia verbal a la violencia física en el país".