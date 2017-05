Justicia por altas pensiones de condenados por DDHH: "Los derechos previsionales hay que respetarlos"

17:00 Hoy se reveló que generales en retiro y ex oficiales condenados que están en Punta Peuco, reciben una pensión de $1.618.459 mensual aproximadamente. El Gobierno desdramatizó la información.

Luego que se conociera hoy que 95 generales en retiro y ex oficiales condenados por causas de Derechos Humanos, reciben en promedio una pensión de $1.618.459 al mes, el Gobierno le bajó el perfil a la información revelada y anunciaron que sólo se cumple con la ley.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, desdramatizó el hecho y señaló que es un tema complejo. "No se queden con el titular o la caricatura. Acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de derechos humanos, aquí hay problemas constitucionales", aclaró.

Según indicó a la salida del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Campos agregó que, "la gente tiene derechos previsionales y si esos derechos están vigentes al Estado de Derecho, lo único que queda es respetarlos y será Capredena o Dipreca la que tendrán que dar explicaciones".

Respecto a un posible proyecto de Ley que limite la entrega de este dinero, el titular de Justicia indicó que ahora no existe ninguna iniciativa legislativa presentada por el Gobierno dirigida en ese sentido.

En tanto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que esta situación será abordada en la reforma al sistema de pensiones en la que trabaja el Ministerio de Hacienda.

Campos sostuvo que no se trata de decir "sí o no" en casos como estos. "Lo único que van a hacer es conseguir que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados".

La información de Capredena fue publicada por La Tercera, en donde también detallaron que los implicados, cumplen condena en el recinto de Punta Peuco.

Cabe precisar que, el monto más alto de pensión corresponde al ex fiscal militar, coronel (R) Fernando Torres SIlva, quien recibe $ 3,2 millones y cumple una condena de 10 años por el homicidio del químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Eugenio Berríos.