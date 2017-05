Granizos y tormenta eléctrica sorprendieron en la Región Metropolitana

Tormenta eléctrica y granizos cambiaron la tarde en la Región Metropolitana. Cerca de las 18:00 horas comenzaron las precipitaciones en la capital y usuarios de redes sociales comenzaron a reportar la caída de granizos en diferentes sectores de la capital.

Algunos registros pertenecen a las comunas del sector alto, como Vitacura y Las Condes, pero también sucedió lo mismo en Colina, La Florida y Maipú.

También granizó en algunas ciuades de la Región de Valparaíso, como Villa Alemana y Quillota. Cabe recordar que esta tarde un mini tornado arrasó con 15 árboles en esta última ciudad, a un costado de la Autopista Los Andes.

Asimismo, en Twitter los vecinos trasandinos también reportan a esta hora la caída de granizo en Córdoba, Argentina.

Estos son algunos de los registros de videos e imágenes en la Región Metropolitana.

