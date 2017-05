Seis cosas en las que debes fijarte antes de comprar una propiedad

07:40 El gerente comercial de Inmobilia indicó que hoy las personas ya no buscan una vivienda para toda la vida. Pero advirtió: "Ya sea algo definitivo o para arrendar, lo que deben tener claro es que es la mejor inversión".

Comprar la primera vivienda siempre es un gran paso, ya sea la definitiva o para arrendar, en cualquiera de los dos casos esto significa una gran inversión, pero también un desafío tremendo por la gran oferta inmobiliaria que hoy ofrece el mercado.

El gerente comercial de Inmobilia, Juan Enrique Munita, entregó a SoyChile.cl algunas recomendaciones para quienes andan buscando una propiedad. Aunque claro, los tips estarán sujetos a la etapa de la vida en la que se encuentren los potenciales clientes.

"Hoy se repite mucho que quienes buscan el primer departamento o casa son matrimonios jóvenes o profesionales que parten solos, pero para ambos casos lo importante es que analicen el entorno donde estarán", sostuvo el gerente.

hay que optar por departamentos con espacios eficientes y buena conectividad, es decir que estén cercanos al transporte (metro), supermercados, colegios o tal vez el mismo trabajo. La clave está en elegir un sector que tenga proyecciones a largo plazo.

hoy no existe un apego a la primera compra de un departamento o casa, "la gente ya no es como antes que compraba una propiedad para siempre. A nosotros se nos repiten clientes en diferentes proyectos", afirmó Munita. Lo importante es elegir un sector adecuado que tenga plusvalía, "pues si mañana no lo quieres, será mucho más rentable si está bien emplazado geográficamente".

el gerente aseguró que esta modalidad es segura y permite que la persona reciba la propiedad con un valor mucho mayor que nunca estará por debajo del 10%. Además, todas las inmobiliarias entregan un seguro de póliza en verde, que resguarda el dinero que se entregó por la propiedad.

es recomendable trabajar con empresas que sean reconocidas en el mercado y que tengan seguridad de respaldo. Si bien la ley obliga a las inmobiliarias a responder por desperfectos en construcción, terminaciones estructurales e instalaciones, entre otras cosas, es necesario tener un respaldo en caso que fuese a existir la postventa.

5- Subsidios: muchas inmobiliarias hoy trabajan con los subsidios habitacionales, lo que es un gran respiro para el bolsillo y es una gran opción para muchos jóvenes. "Lo que tienen que buscar son los precios de venta, pues los subsidios están regulados acorde es esos valores. Si optas por uno de has 2 mil UF entonces deben buscar uno inferior", aclaró el gerente de Inmobilia.

habitualmente al comprar con crédito hipotecario los clientes obtienen un seguro contra terremoto, incendios y desgravamen, pero es preciso fijarse en lo que ofrecen algunas compañías como beneficios adicionales. Inmobilia, por ejemplo, ofrece un seguro de cesantía. "Nosotros tenemos este seguro para el periodo de venta en verde cuando la gente tiene la promesa de comprar. Si la persona pierde el trabajo recupera su dinero pagado".

Actualmente un grupo de 12 inmobiliarias y dos entidades bancarias lanzaron en conjunto la campaña Hoy es cuando vale . En ella podrás encontrar más de 3.000 viviendas en Santiago y en regiones (II, IV, V, X región). Los precios van de las 1.159 hasta las 10.775 UF.

El objetivo de ésta es visibilizar que la inversión en bienes inmuebles es una de las mejores alternativas, debido a la rentabilidad, seguridad y facilidad que el mercado ofrece actualmente.