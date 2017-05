Suspendieron a profesora en Argentina por publicar la prueba de una alumna en Facebook

18:20 La docente de inglés escribió "no dejan de sorprenderme", pues la estudiante respondió en español una parte de la prueba.

Una profesora argentina publicó en su Facebook el extracto de una prueba de una de sus alumnas y escribió: "Nunca dejan de sorprenderme", apuntando a la respuesta escrita en español en una prueba de inglés.

Luego que el post de Gabriela Jarsum se viralizara y llegara hasta a los ojos de la apoderada de la alumna y la directiva del colegio, la docente fue apartada de sus funciones y se le designaron nuevas tareas donde no puede desempeñarse frente a los alumnos mientras se lleve a cabo la investigación.

Mónica Martínez, jefa de la región educativa 2 de la provincia de Buenos Aires, explicó que se aplicó un artículo del Estatuto docente de relevo transitorio.

La profesora hacía clases en la escuela Normal Antonio Mentrutyt de Buenos Aires a los alumnos de 4 año de secundaria, adolescentes de 15 y 16 años. Y aunque no puso el nombre de su alumna en el post, los estudiantes reconocieron la letra de su compañera en la prueba.

La madre de la niña se comunicó con Todo Noticias y relató lo sucedido: "Cuando el post se hizo viral, todos comentaban sobre la prueba de mi niña. Comenzó a recibir mensajes duros de sus compañeros con la captura de la profesora. Algunos se reían de ella y otros la apoyaban. Ella rompió en llanto y traté de consolarla".

Y agregó, "me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla".