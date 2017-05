Autor de "Anda a laar" se confesó: "Los memes arruinaron más mi vida"

14:10 Desde la cárcel en Puente Alto, el "Choro maravilla" se sinceró con La Cuarta y dijo estar avergonzado de ser famoso por su frase. "Los memes me insegurizaron. Y lo peor de todo es que me estigmatizaron pa’ cuando salga", afirmó.

Joel Cáceres es el protagonista de la famosa frase "Anda a laaar" que actualmente está preso en la cárcel de Puente Alto. El "Choro maravilla" como lo conocen en la población Maipo se sinceró con el diario La Cuarta a través de sus abogados Cler Leiva y Christian Uribe.

El hombre de 36 años confesó que tras las reja se enteró que era conocido en el país por su mítica frase: "Me da vergüenza que me molesten con lo del “Anda a Laar”. Nunca pensé que esa frase me marcaría (....) Los memes arruinaron más mi vida, me insegurizaron. Y lo peor de todo es que me estigmatizaron pa’ cuando salga", dijo.

Cáceres también agregó que en Puente Alto hay quienes vieron el video de Chilevisión y otros que se enteraron después. "Me vacilan con los condoros del pasado y las cosas que dije. No me gustaría que afuera me anden apuntando por las cosas malas que hice", sostuvo.

Ahora el "Choro maravilla" se quiere reivindicar. Intenta, por lo que comentó, hacer el esfuerzo de portarse bien en el recinto penal pero explicó que era difícil mantenerse alejado de las peleas. "Estoy claro de mis condoros. Me porté mal, pero quiero salir de la cárcel y encontrar pega. (...) acá es difícil portarse bien, porque nunca faltan las peleas, pero hago el intento".