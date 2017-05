General (r) de Carabineros imputado en el fraude: "Con el primer depósito, ellos pagaron mi silencio"

El general (r) y exjefe de la Dirección de Finanzas, Flavio Echeverría, es uno de los líderes de la trama del fraude de Carabineros. En primera instancia entregó su testimonio a fiscalía como testigo y omitió información importante, la que reveló posteriormente cuando fue formalizado y enviado a prisión preventiva.

En un comienzo, sin haber sido imputado, apuntó ante el persecutor Eugenio Campos, al mal funcionamiento del software calculador de remuneraciones e insistió que el problema lo solucionó uno de los subalternos, el coronel Héctor Nail.

Específicamente se refirió a los depósitos de $300 millones en remuneraciones a la cuenta corriente de un oficial en Punta arenas, el capital Felipe Ávila, dinero que aseguró había sido regresado a la institución.

En Reportajes de La Tercera , accedieron a los testimonios del general (r). En una primera oportunidad, no dijo que él también había recibido millones en asignaciones indebidas durante años.

Luego, confesó que en 2008 fue invitado a ser parte de este núcleo cerrado de personas por el coronel Arnoldo Riveros. Ahí comenzó a recibir recursos en su cuenta corriente por el Banco de Chile. "Esos recursos, lamentablemente no los supe controlar. Me quedaba con todos los montos que me depositaban".

Ese primero año los depósitos alcanzaron los $ 30 millones, "los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (…). Yo no le conté a nadie”, precisó.

Y agregó, "con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Yo cuando controlaba tenía la fama de ser ‘pesado’ y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser ‘un aliado’”.

Los depósitos que partieron de manera parcelada en $30 millones, ascendieron posteriormente después de cuatro años de desfalco a $220 millones. A fines de 2011 lo ascendieron a general.

Para Echeverría, fueron los integrantes más antiguos quienes quisieron corromperlo para que no amenazara el funcionamiento de este esquema defraudatorio.