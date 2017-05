Hija de Iturriaga Neumann pidió ayuda a Trump por los "presos políticos" de Punta Peuco

La hija del general chileno Raúl Iturriaga Neumann, condenado a largas penas de prisión por violación de los derechos humanos, pidió ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la excarcelación de otros represores presos en el penal de Punta Peuco.

"Señor Presidente, ayúdenos! Nuestros padres, una vez soldados, ahora son presos políticos en Chile", escribió Loreto Iturriaga, aprovechando un tweet del presidente estadounidense alusivo al Día de las Fuerzas Armadas de su país.

S.O.S. Mr. President, ???????????????? @realDonaldTrump ??????Help us!!! Our fathers, once soldiers, are now Political Prisoners in Chile. https://t.co/RSp3caHvmc