Echeverría declaró que sólo el 40% de los gastos reservados se utilizaban conforme a la ley

El ex director de Finanzas de Carabineros e imputado por el fraude a la institución dijo que el resto del dinero se utilizaba con diversos fines, entre ellos viajes o regalos.

De acuerdo con información del diario El Mercurio, el ex director de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría, imputado por el millonario fraude a la institución y, sindicado como uno de los cabecillas de la organización que encabezó el delito que se investiga, declaró ante la fiscal Macarena Cañas, por la arista de los gastos reservados, que sólo cerca del 40% de dichos dineros se destinaban a lo que correspondía por ley.

La publicación plantea que en su testimonio, Eceheverría dijo que el resto de los dineros se utilizaron para diversops fines, entre ellos, compra de regalos, sobresueldos, o viajes.

En sus dichos, el ex director de Finanzas de Carabineros dijo también que su antecesor en el cargo, el general (r) Iván Whipple, le entregó una lista de 42 personas que recibían gastos reservados y que en dicha nómina no estaba la ex subsecretaria de Carabineros y actual abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javiera Blanco.

Echeverría dijo también en su declaración, que era el general director de la institución, Bruno Villalobos, quien supervisaba el suo de los fondos.