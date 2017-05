Bob Esponja tendrá nueva temporada durante 2019

Nickelodeon ordenó realizar una nueva temporada de la serie Bob Esponja, la que corresponderá a la número 12 de la serie que va mucho más allá de ser una atracción sólo para niños.

La entrega tendrá su estreno durante el 2019 y contará con 26 episodios, los que seguirán la aventura del personaje y su fiel amigo Patricio Estrella en Fondo de Bikini.

El 2010 también es el vigésimo aniversario del estreno de la ficción infantil.

En entrevista con EW, Tom Kenny, quien interpreta la voz de Bob Esponja, dijo que que se siente afortunado de ser la voz de este. "Son 18 años, 12 temporadas, estalla mi cabeza cuando saco cálculos matemáticos y me doy cuenta que Bob Esponja viene viviendo en mi cabeza por casi un tercio de mi vida y es el mejor compañero que jamás he tenido".

