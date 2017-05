Director del SII dijo que querellas en casos de delitos tributarios deben seguir en manos del servicio

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, defendió la actuación del servicio en los casos de investigación de presuntas irregularidades en el financiamiento de la política e insistió en que la facultad de querellarse para iniciar una acción penal, debe seguir en manos del SII.

Est lo dijo pese a que el Ministerio Público pidió directamente a la Presidenta Michelle Bachelet que se le brinde esa atribución argumentando que si no pueden investigar por falta de una querella, se incurre en una diferencia de los chilenos ante la ley. Esta idea también fue apoyada por la Corte Suprema, cuyo presidente estaba presente esta mañana en la cuenta pública del SII, donde Barraza defendió la institución.

"Debe seguir siendo excepcional la presentación de querellas ante los tribunales penales ante los delitos tributarios. No porque, como se ha señalado, estemos privilegiando a los contribuyentes con mayores recursos de los que no lo tienen. No es así. Al establecer una estrategia proporcional a la gravedad del incumplimiento tributario, donde la querella penal es el último eslabón de una cadena destinada a asegurar el cumplimiento, estamos precisamente protegiendo a los sectores con menos recursos y que más apoyo requieren", dijo Barraza en su alocución.

A su salida, Barraza dijo que el SII tiene en cuenta los montos y la reiteración para decidir si presentar una acción legal penal o infraccional.

Consultado sobre la imagen que deja el SII cuando aprueba que el PS no pague impuestos, aclaró que "no es que no paguen impuestos", por ser lo que son, si no que en Chile se pagan impuestos sobre las rentas que se obtienen y que eso es así para ese partido y otras instituciones, por lo que calificó la polémica como "artificial".