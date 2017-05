Gabriel Salazar por cierre de la Arcis: “El PC quería controlar internamente la universidad"

12:20 El historiador y ex docente de la cerrada universidad criticó que la casa de estudios "era un plantel de izquierda que fue autodestruido por la izquierda".

El historiador y ex docente de la Universidad Arcis, que cerrará sus puertas de manera definitiva, criticó el ingreso del Partido Comunista (PC) a la casa de estudios y lamentó que se terminara el proyecto en el que participó por más de 20 años.

Salazar señaló, en entrevista con La Tercera , que la Arcis “era un proyecto cristiano, vinculado con la izquierda, que recogía un profesorado que había sido expulsado de otros planteles y que se nutría de una juventud rebelde. Había un interés por estudiar, por hacer las cosas bien, y se compartía entre todos un rechazo absoluto al régimen dictatorial”.

El premio nacional de Historia afirmó que el aumento de alumnos y la solicitud de los profesores por mejores salarios provocó que se tuvieran que agregar nuevos campus y una inyección de capital importante: “Cuando llega el PC con un aporte de $ 480 millones y Max Marambio con otro aporte más o menos similar (…) Iniciaron una política de querer controlar el plantel en todos sus aspectos y comenzó entonces la presión para que cierta gente se fuera y lo hicieron con métodos que no me gustaron. En el fondo el PC quería controlar internamente la universidad, pero no tenía una política académica o universitaria nueva”.

El profesor, finalmente, apuntó a Juan Andrés Lagos, Daniel Núñez y el mismo Marambio como los que generaron presiones que provocó su salida y la de otros docentes: “Ahí la Arcis comenzó a perder calidad, se acabó la expansión de matrícula, que comienza a bajar lentamente, y con ello también los ingresos (…) Era un plantel de izquierda que fue autodestruido por la izquierda, eso me impacta”.