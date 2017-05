Vicepresidente de la Sofofa por espionaje: “No me cabe duda que está relacionado con mi actividad”

El vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), José Juan Llugany, aseguró que el espionaje, donde fue la primera víctima, está relacionado con su actividad en la compañía. El lunes Fiscalía decidirá el proceso de investigación del caso este lunes.

Llugany, en entrevista con El Mercurio , señaló que “el hallazgo fue un micrófono y cámara sobre mi escritorio. Según el informe técnico, se habrían instalado a fines de febrero o principios de marzo. Consultado por las razones de este caso, aseguró que “no me cabe duda que está relacionado con mi actividad en la Sofofa y no en la compañía”.

Finalmente, agregó que “si fuera espionaje industrial, lo habrían instalado en la oficina del gerente general, o del gerente comercial, que son los que manejan la información más sensible, pero no en la mía, de hecho, no paso ni siquiera el 20% de mi tiempo. Confirma esto también el que no haya ningún otro dispositivo en otra parte de Carozzi, solo en mi oficina. Nunca había pasado esto en la historia de la empresa”.