Fraude en Carabineros: ex generales directores asistirán hoy a comisión investigadora

08:45 La presencia de los ex uniformados se produce en medio de los cuestionamientos y la investigación por el uso de gastos reservados en la institución.

Para la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el millonario fraude en Carabineros, están citados hoy los ex generales directores de la institución, Guistavo González, Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos, informó La Tercera.

La presencia de los ex uniformados se produce en medio de las dos investigaciones que se llevan a cabo en Carabineros, una por el fraude y la otra, relativa al uso de los gastos reservados. En esta última investigación, que penalmente lidera la fiscal Macarena Cañas, el ex director de Finanzas de la policía uniformada, Flavio Echeverría, ha señalado que los ex directores generales tenían conocimiento de un "listado de pagos" para dichos fondos.

Recientemente se reveló que en su declaración ante la Fiscalía, Echeverría acusó directamente a Gordon y a Cienfuegos, de una mala utilización de los fondos reservados de la institución.