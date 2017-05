Romai Ugarte: "Me hago las manos, los pies y me depilo ciertas partes del cuerpo"

El periodista y "puesto de cancha" de las transmisiones del Canal del Fútbol (CDF), Romai Ugarte (53), reveló diversos pasajes de su vida en una entrevista con Las Últimas Noticias, donde entre otras cosas, habló de su obsesión por la estética.

"Yo me hago las manos, me hago los pies y me depilo ciertas partes del cuerpo, porque no me gustan los pelos y, si hay que sufrir, sufro. Pero tengo ese deseo de mejorar. Me puse bótox, me gustó el resultado y ahora quiero comenzar un tratamiento antiarrugas y hacerme una lipo", dijo Ugarte.

El periodista, además dijo que quiere retomar el plano afectivo de su vida, pero que "mi única condición es que quien aparezca se tiene que pintar las uñas de las manos o de los pies, o si no, no hay ninguna posibilidad".

En la conversación, Ugarte además contó diversos aspectos, como que posee 60 camisas y 30 pares de zapatos o que su nombre proviene de que su abuelo se llamaba Rodolfo y su abuela Maita y así, su padre, él y su hijo llevan el nombre "Ro-Mai".

Narró además pasajes de su vida en Venezuela, donde conoció a su primera esposa, madre de sus tres hijos, una pianista clásica que que alumna de Claudio Arrau y que murió producto de un ataque al corazón cuando ambos ya se habían separado.

También a su segunda esposa, con quien estuvo 15 años. "Piensa que nunca he pololeado con una chilena y eso es porque estoy acostumbrado a las venezolanas. A que se pinten los pies, que estén arregladitas con las uñas, su forma de ser, que se hagan las lolas en el cirujano plástico".

En Venezuela además, Romai Ugarte administró un estacionamiento, del que después fue propietario y luego tuvo una fábrica de productos de panificación.

El notero del CDF, dijo que debió volver de Venezuela luego de que asumió Hugo Chávez y que en Chile posee una casa que arrienda a embajadas, la que compró tras años de buena situación económica por su trabajo en Venezuela y que definió como un "mini palacete".

El profesional, además, dijo que actualmente, a su trabajo semana a semana en las transmisiones deportivas, suma unos negocios con una inmobiliaria "donde trabajo con las viviendas sociales en Rancagua, que se han vendido a través de subsidios habitacionales".