Abogado que rechazó pago de Chang: "Se excusó que a Malta se llevó sólo lo puesto"

14:50 El veedor Tomás Andrews se entrevistó con él en Malta y dijo que el empresario no había entregado ningún papel. El fundador de Arcano quería evitar su quiebra personal, pero la propuesta no tuvo validez.

El pago de Alberto Chang, fundador de Arcano y formalizado en ausencia por una estafa que alcanza los US$100 millones,

fue desestimado por el abogado Tomas Andrews. El empresario quería evitar su quiebra personal, pero la propuesta que hizo no tenía validez.

Los elementos apuntan a la falta de colaboración de Alberto Chang, ya que el abogado se entrevistó con él mientras estaba en Malta cumpliendo arresto domiciliario a fines de marzo.

"No entregó ningún papel que acreditara sus mallas societarias, ni información tributaria contable, salvo una cartola del Banco de Chile. Tampoco nos informó sobre documentos con saldos actualizados de sus cuentas corrientes", indicó el abogado a La Segunda

Andrews agregó que Chang afirmó que todos los antecedentes los manejaba su personal de confianza y que hoy estaba incautado por el Ministerio Público. "No entregó ningún papel", indicó.

"Se excusó que a Malta se llevó sólo lo puesto (...) Chang no nos contó la verdad de sus activos, nos contó verdades a medias", dijo el abogado.

Por ejemplo, en cuanto a propiedades en Estados Unidos, dijo que ellas no estaban a su nombre, sino que de sociedades en que él tiene participación. "No sabemos si ahí también pueden haber otros socios, porque él no entregó las escrituras".