General (r) Cienfuegos negó que Harboe recibiera dineros de gastos reservados

17:55 La comisión de la Cámara de Diputados que indaga el millonario fraude a la institución escucha el testimonio de ex jefes policiales.

El primero de los ex generales directores de Carabineros citados a la comisión investigadora de la Cámara Baja que indaga el millonario fraude en la institución, en responder las preguntas de los parlamentarios, fue el general (r) Alberto Cienfuegos, quien dijo no haber tenido alertas de la malversación y se refirió a la artista de los gastos reservados.

En ese úlitmo punto, Cienfuegos, según consigna Emol, fue categórico en negar rotundamente que el ex subsecretario de Carabineros y actual senador Felipe Harboe (PPD), haya recibido dinero de los gastos reservados bajo su administración. "No recibió", fue la respuesta del ex jefe policial, cuando fue consultado por la situación del actual senador, por el diputado Hugo Gutiérrez (PC).

Además, sobre la malversación, Cienfuegos dijo no haber tenido alertas del fraude e indicó no recordar el monto total de los gastos, pero sostuvo que en su gran mayoría se utilizaban para materias de inteligencia policial.

También se refirió a quien fuera jefe de Finanzas de la institución durante su mandato, el ex general Julio Pizarro Konga, implicado en el fraude millonario. De él, dijo recordarlo como "una persona muy seria, muy profesional y muy ponderada" y que nunca escuchó que el ex general no cumpliera a cabalidad sus funciones.