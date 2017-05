Los riesgos de respirar aire contaminado para la salud

La calida del aire en Santiago no es buena: ya vivió su primera emergencia ambiental y ha tenido episodios de preemergencia. Una experta explicó qué estamos respirando y los riesgos que trae para la salud de la población.

La académica de la Carrera de Química y Farmacia de la U. San Sebastián y experta en toxicología, Pamela Cámpora, dijo que la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases que provienen de las emisiones de los automóviles, de los compuestos químicos de las fábricas, de las cocinas a leña, estufas o chimeneas y del cigarrillo.

"Las partículas más gruesas se alojan en la parte alta del sistema respiratorio, mientras que las de tamaño inferior son más agresivas, debido a que éstas son respirables en un 100 por y por ello llegan hasta los bronquios y alvéolos y con la probabilidad de pasar al torrente sanguíneo".

Elementos como el polvo, cenizas, hollín se retienen en la mucosa nasal y la laringe donde causan las principales molestias, mientras que las sustancias más pequeñas provocan irritación en los bronquios.

Los efectos tóxicos varían según las concentraciones en el aire. En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), "los efectos son tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos irregulares del corazón e irritación ocular".

En el caso del monóxido de carbono, la académica señala que "interfiere en el transporte de oxígeno en la sangre, por lo tanto, los efectos sobre el ser humano serán más graves en función de la mayor cantidad que éste tenga en el aire que respiramos y también del tiempo de exposición".

La experta puntualiza que cuando se trata del ozono, los efectos son similares a las otras sustancias presentes en el aire, pero además puede provocar cefaleas e incluso un edema pulmonar si existe una gran concentración.

Cámpora también menciona a los compuestos orgánicos volátiles que "en una exposición de corto plazo ocasionan trastornos visuales, fatiga, pérdida de coordinación, reacciones alérgicas de la piel y trastornos de la memoria".

Por su parte, el médico y docente de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Eduardo Salas, señala que si bien la contaminación externa no depende de nosotros, podemos aportar evitando el uso de combustibles contaminantes, como leña o carbón. "Sobre la leña en particular, me gustaría recalcar que aunque sea encendida en una chimenea de doble combustión, de todas maneras va a generar una cantidad de material particulado muy grande, y más encima del tipo que peor impacto tiene sobre el sistema respiratorio. Por otro lado, nuestros hábitos sí tienen un efecto más directo sobre contaminantes intradomiciliarios: cigarrillos, estufas con combustibles contaminantes, braseros", enfatizó.