CyberDay: Sernac suma 379 reclamos en esta segunda jornada

La segunda jornada de este CyberDay sumó un total de 379 reclamos en el Sernac. Entre las principales quejas, está el incumplimiento de condiciones ofrecidas, problemas con sitios web y precios que realmente no son ofertas.

Las tiendas de retail que más poseen reclamos son Falabella con 84 quejas; Ripley con 54; Paris con 38 y Latam con 14.

Principalmente los clientes indicaron que las marcas no respetaban los precios informados, ya que al momento de realizar las transacciones el valor a cobrar era distinto.

Por otro lado, el servicio también ha revisado lo que pasa en redes sociales, ya que hoy a las 17:00 hubo 822 menciones que vincularon al CyberDay con el Sernac.

En lo que va de este martes, Sernac detectó que una empresa todavía no informa el stock de los productos y otra aún no informa claramente su participación en el evento. En tanto, Forum con sus 6 marcas no continúan participando (Columbia, Cat, Zapatos.cl, 7Veinte, Jansport, Merrel)

También se detectó al igual que el primer día, una empresa informa los precios en dólares y no en pesos chilenos y un proveedor informa los precios en UF.